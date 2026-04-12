Врач предупредила об опасности треснувших пасхальных яиц

Пасхальные яйца — традиционное украшение праздничного стола, и хозяйки обычно готовят их с запасом. Однако не все знают, что неправильное хранение и повреждение скорлупы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева в беседе с RT рассказала, как избежать заражения сальмонеллезом — тяжелой инфекцией, поражающей желудочно-кишечный тракт.

Главное правило безопасности, по словам специалиста, — тщательная термическая обработка. Яйца необходимо варить не менее десяти минут с момента закипания воды. Такой подход уничтожает не только бактерии сальмонеллы, но и другие патогенные микроорганизмы, которые могут присутствовать как на скорлупе, так и внутри продукта.

Что касается окрашивания, эксперт рекомендует отдавать предпочтение натуральным красителям: луковой шелухе, свекле или краснокочанной капусте. Эти вещества не содержат вредных компонентов. Если же используются покупные пищевые красители, на упаковке должна быть маркировка, подтверждающая безопасность. Однако врач предупреждает: даже разрешенные красители способны вызывать аллергические реакции.

Условия хранения тоже имеют значение. Сваренные вкрутую яйца (неважно, окрашены они или нет) при комнатной температуре ниже +20°C остаются пригодными до двух суток. Если в помещении теплее, срок сокращается до 12 часов. В холодильнике при температуре от +2°C до +5°C продукт сохраняет свежесть до семи дней.

Особое внимание специалист уделила целостности скорлупы. Она служит естественным барьером, защищающим содержимое от бактерий, которые могут попасть с поверхности стола или рук.

«Поэтому, если, допустим, при традиционной пасхальной игре «битье яиц» на нем появилась даже небольшая трещина, оно не подлежит хранению — его необходимо съесть сразу», —заключила Евлашева.

