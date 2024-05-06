Гастроэнтеролог Утюмова предостерегла россиян от употребления винограда

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова в беседе с «Газетой.ру» назвала самую вредную ягоду и предостерегла от ее частого употребления.

Сам по себе виноградные ягоды не являются вредными, но могут сыграть злую шутку при чрезмерном употреблении, особенно с организмом человека с разными заболеваниями. Виноград содержит много глюкозы, и по этой причине его нельзя при диабете, циррозе печени и ожирении. В среднем в 100 г винограда — 16 г сахара.

Главная опасность винограда в том, что он мощно стимулирует аппетит и может вызвать аллергию из-за обилия витамина С.

«Помимо этого, он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки», — добавила специалист.

Виноград также некоторые едят с косточками, что является вредной задумкой. Внутри косточек содержатся токсичные вещества, которые негативно отражаются на здоровье ЖКТ. Причин не есть виноград больше, чем включать его в рацион.

Стоит отметить, что у винограда есть и положительное влияние не организм. По данным Роскачества, в нем много бета-каротина и ресвератрола. Антиоксиданты дают противовоспалительный эффект и помогают сердечно-сосудистой системе. Ценностью винограда является рутин: флавоноиды, которые предотвращают образование сгустков крови. Продукт может выступать как вспомогатель при профилактике рака и тромбоза. Тем не менее эксперты и правда советуют употреблять эту ягоду с особой осторожностью. Оптимальная порция винограда на человека в сутки — до 150 г.

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