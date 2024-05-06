Врач Мухина: иглоукалывание может помочь избежать сезонных обострений

С приходом нового сезона организм вынужден перестраиваться и привыкать к новым факторам. Например, обилию солнечного света и тепла. Это может вызвать обострения, которых лучше избегать. Как в беседе с RuNews24.ru рассказала врач-невролог Марият Мухина, активизировать организм и подготовить его к переменам часто помогает иглоукалывание.

Усталость, апатия, неудовлетворенность жизнью, быстрая утомляемость, неврологические и иные обострения: все это может случиться с организмом при смене сезона с холодного на теплый. Кто-то игнорирует эти обострения, а кому-то это серьезно усложняет жизнь. Специалист Мухина отметила, что важно поддерживать свой организм изначально, дабы не столкнуться с осложнениями.

«Избежать неприятных последствий можно, если вовремя обратиться за помощью к древнему и эффективному способу – иглоукалыванию», — посоветовала эксперт.

Особенно полезной процедура может стать для женщин, которым надавят на «сигнальные» точки тела, и тем самым помогут вернуться в тонус. Все дело в том, что восточное укалывание помогает выделению эндорфинов, которые также известны как гормоны радости. Это улучшает органы внутренней секреции и кровообращение.

Также акупунктура помогает снять мышечное напряжение и повысить качество сна, что особенно актуально для людей с сидячей и умственно сложной работой.

Иглоукалывание даст особенно мощный эффект, если провести ее в комплексе с витаминизацией и лечебной гимнастикой.

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