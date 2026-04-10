«Гав» из чащи: пугливая косуля облаяла удачливого фотографа из Павловского Посада

Фотограф-анималист из Павловского Посада Александр Бакланов сумел запечатлеть в объектив косулю в районе Даниловского болота, пишет REGIONS . Животное вело себя настороженно, но любопытство взяло верх — оно ненадолго замерло, позволив сделать несколько грациозных кадров, после чего скрылось в лесной чаще. О необычной встрече фотограф рассказал в социальных сетях.

Как пояснили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, косули — животные пугливые. При опасности они издают резкий лай, похожий на собачий, предупреждая сородичей об угрозе и пытаясь отпугнуть зверей. По этой причине поймать зверька в объектив сложно, а гавканье вовсе может напугать даже самых смелых. Тем не менее, Александру Бакланову удалось сделать удачный снимок, открыв сезон фотоохоты.

Отметим, что в первой декаде апреля в Московскую область неожиданно вернулась зима. Во время непогоды и снегопада косули, по словам специалистов, чаще всего укрываются под защитой деревьев, а когда погода улучшается — выходят кормиться. Устраиваясь на отдых, они стараются разгрести копытами снег и лечь на обнажившуюся землю.

По результатам зимнего маршрутного учета численности диких животных за сезон 2024–2025 года в Подмосковье зафиксировано 6013 косуль. Данные за 2026 год пока не обнародованы. Ареал вида в регионе в основном ограничен южными и юго-западными районами, однако, как отмечают экологи, отдельные животные встречаются и на востоке области, где и была сделана эта уникальная фотография.

