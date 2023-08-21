Газ придет в дома десяти тысяч жителей по программе губернатора Подмосковья в этом году

О реализации губернаторской программы газификации рассказал генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами городских округов.

Он отметил, что с 2013 по 2022 год газ подвели в 588 населенных пунктов Московской области региона. В итоге, были газифицированы дома 195,9 тыс. жителей.

«10 тысяч жителей Подмосковья планируют подключить к газу по программе губернатора в 2023 году», — отметил Баранов.

Он добавил, что в текущем году будет газифицировано 60 населенных пунктов. При этом 41 из них уже газифицирован.

«Мы идем с опережением графика, сомнений в исполнении плана на сегодняшний день нет», — подчеркнул Баранов.

Ранее губернатор сообщил, что до 2030 года в Подмосковье газифицируют еще 515 населенных пунктов.