Жильцы десятиэтажки в Саратове били тревогу задолго до взрыва

В Саратове продолжают разбирать завалы после взрыва в десятиэтажке, где обрушился целый подъезд и погибли люди. Как пишет KP.RU, жильцы этого дома неоднократно жаловались на целый ряд проблем, которые могли обернуться этим трагичным хлопком.

Известно, что здание построено в 2009 году, в нем 195 квартир, центральное газоснабжение и отопление. Однако за последние два года, по словам собственников, здесь сменились три управляющие компании. Жители утверждают, что проверки газового оборудования не проводились годами.

Сейчас дом перешел под управление ТСН, но следствие проверит, насколько халатно прежние УК относились к своим обязанностям.

Еще одна возможная причина трагедии — отсутствие одоранта в газе. Жительница соседнего дома Галина Константиновна рассказала, что газовики подтвердили: вещество, придающее газу характерный запах, теперь добавляют реже из-за экономии. По этой причине никто не ощущал запах газа, который постепенно скопился.

Сотрудник газораспределительной компании предположил, что утечка могла длиться действительно долго. После кто-то зажег спичку или возникла искра, которой хватило для взрыва. По его словам, трагедии можно было бы избежать, если бы люди использовали газоанализаторы и не допускали ошибок в ремонте.

Тем временем в СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Жильцов расселили в школу и гостиницу «Сокол». Дом обследуют на предмет дальнейших разрушений. По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на девятом этаже, что привело к разрушению верхних перекрытий. Основная, но пока предполагаемая версия, — утечка газа.

Ранее сообщалось, что количество погибших в Саратове выросло.