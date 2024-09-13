Газета «Собеседник» внесена в реестр иноагентов по решению Минюста РФ

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов издание «Собеседник». Соответствующая информация была опубликована на сайте органа исполнительной власти.

Уточняется, что эта мера была принята, так как общество занималось тиражированием фейковой информации о принимаемых органами власти России решениях и проводимой политике. Кроме того, распространялись недостоверные сведения о действиях ВС РФ, дабы сформировать о них негативный образ. Также издание высказывалось против СВО, а еще создавало и распространяло материалы иноагентов.

Ранее сообщалось о том, что к 10 годам лишения свободы заочно был приговорен бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев*.

*признан иноагентом и внесен в реестр экстремистов и террористов в России.