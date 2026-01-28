Газоны под метрами снега: житель Егорьевска решил заработать на покосе травы в разгар снегопадов

В подмосковном Егорьевске пользователи обнаружили на одном из популярных сайтов услуг необычное для января предложение: покос травы любой сложности. Детальное описание процесса и используемого инструментария контрастирует с зимними пейзажами за окном, где царят метровые сугробы. Об этом сообщает REGIONS .

Как выяснилось, разгадка лежит в особенностях работы онлайн-платформ. Автор объявления, местный мастер, пояснил, что разместил его несколько месяцев назад, в теплый сезон. Оплаченное размещение автоматически продлевается, и алгоритмы продолжают показывать предложение потенциальным заказчикам, не учитывая смену времени года. Помимо покоса, мастер также предлагает услуги по опиловке деревьев.

Парадоксальная ситуация с «летним» объявлением на фоне зимы совпала с резким ростом цен на актуальные зимние услуги. По данным мониторинга, в Егорьевске за последнюю неделю стоимость ручной расчистки снега выросла практически в два раза. Если в середине января цена за работу начиналась от одной-полутора тысяч рублей, то сейчас минимальный ценник стартует от трех тысяч.

Эксперты в сфере диджитал-маркетинга отмечают, что подобные случаи — частый побочный эффект автоматизированных систем продвижения. Алгоритмы, нацеленные на максимальный охват, не всегда способны к контекстуальной фильтрации, что иногда приводит к курьезам. Для самих исполнителей это служит напоминанием о необходимости сезонной корректировки рекламных кампаний.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали жители массово скупают осиновые колья-обереги.