Сезон охоты на нечисть: в Электростали жители массово скупают осиновые колья

Необычный товар появился на популярной интернет-площадке бесплатных объявлений в подмосковной Электростали. Местные продавцы предлагают приобрести или изготовить на заказ осиновые колья, позиционируя их как средство защиты от негативных воздействий, пишет REGIONS .

Согласно описанию, изделия изготавливаются из молодой осины и предназначены для охраны жилища от нечистой силы, сглаза и даже воровства. Объявление размещено в категории «Чаты и украшения», что добавляет ситуации определенного креатива.

Cлучай отражает общероссийский тренд: по некоторым статистическим данным, продажи магических атрибутов, включая обереги и ритуальные предметы, выросли за последний год примерно на 50%.

Эксперты в области социальной психологии видят в этом феномене практический, хотя и неочевидный, смысл. Рост популярности подобных предметов часто коррелирует с периодами повышенной социальной тревожности и неопределенности. Символический акт покупки оберега может выполнять функцию психологической самозащиты, создавая у человека иллюзию контроля над сложными внешними обстоятельствами.

Специалисты поясняют, что вера в защитные свойства артефакта работает по принципу плацебо, снижая уровень стресса и тревоги. В этом контексте осиновый кол или кукла-оберег выступают не в мистической, а в сугубо практической роли – как материальный якорь для психики, помогающий справиться с неуверенностью или страхом перед мошенничеством.

При этом психологи подчеркивают важность разграничения: если тревога становится навязчивой и начинает мешать повседневной жизни, обращение к оберегам не может заменить профессиональную консультацию.

