Газопроводы к ранее не газифицированным населенным пунктам строят в Подмосковье

В настоящий момент специалисты «Мособлгаза» ведут строительно-монтажные работы в 27 ранее не газифицированных населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Отмечается, что так в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» более четырех с половиной тысяч жителей региона получат возможность провести газ в свои дома.

На сегодняшний день работы по строительству газораспределительных сетей ведутся в Дмитровском городском округе, а также в городских округах Серпухов, Волоколамск, Истра и других. Примечательно, что основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на третий-четвертый квартал текущего года.

«В вопросах газификации Московская область является регионом-лидером в стране. По состоянию на начало 2024 года уровень газификации Подмосковья составил 98,1%. При этом планируемый уровень газификации на конец текущего года — 98,6%», — прокомментировал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что модернизация системы электроснабжения улучшит качество жизни более миллиона жителей Подмосковья.