Подростки отравились после эксперимента с двумя жидкостями

Трое 15-летних подростков в Ноябрьске оказались на больничной койке после рискованного эксперимента, проведенного в одном из городских кафе. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на официальные источники и «Миг».

Школьники, по предварительной версии, решили смешать газированный напиток с антисептическим средством и попробовать получившуюся смесь. Результат оказался предсказуемо опасным: у всех троих развились симптомы острого отравления изопропиловым спиртом — основным компонентом многих дезинфицирующих жидкостей.

По информации департамента здравоохранения ЯНАО, подростки, осознав тяжесть своего состояния, самостоятельно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Им была незамедлительно оказана необходимая помощь в условиях стационара. В течение суток школьники находились под постоянным наблюдением врачей, после чего, в удовлетворительном состоянии, были отпущены домой.

Отметим, что изопропиловый спирт, содержащийся в антисептиках, при попадании внутрь организма способен вызывать серьезную интоксикацию, поражая центральную нервную систему, органы пищеварения и дыхания.

Ранее сообщалось, что школьник в Татарстане отравил одноклассников, подмешав им в напитки опасные реактивы.