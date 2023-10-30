Газовые участковые будут работать в Подмосковье по единому стандарту

Об алгоритме работы газовых участковых генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов доложил на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Мы четко расписали алгоритм работы нашего участкового. Это мастер, у которого в подчинении находится 7 слесарей, они отвечают за 15 тысяч квартир. У нас таких участковых будет 141 человек и 910 слесарей», — рассказал Игорь Баранов.

Он отметил, что норматив работ на одного слесаря — 15 работ в день. таким образом, за год один слесарь будет выполнять обслуживание 2200 квартир.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» добавил, что все слесари работают в приложении «Управление мобильными бригадами», где фиксируются задания, идет фотофиксация акта выполненных работ.

«Таким образом мы контролируем качество», — подчеркнул он.

Игорь Баранов также отметил, что жителя будут четыре раза информировать о том, в какой день к нему придут для обслуживания газового оборудования.

«В конце этого года мы вывешиваем графики и доводим их до жителей через УК и рассылку от губернатора. Дополнительно за 14 дней до даты техобслуживания направляем еще одно уведомление. За 7 дней до даты проводим расклейку объявлений на подъездах и за три дня — делаем обзвон роботом», — рассказал Баранов.

Благодаря такому максимальному информированию житель будет четко понимать, когда именно придет к нему специалист Мособлгаза.

«Задача жителя простая — быть в этот день дома и пустить нас к обслуживанию газоиспользующего оборудования», — резюмировал он.

Ранее Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей Подмосковья.