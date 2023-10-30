Газовый участковый появится на территории Московской области с первого января
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Тему газовой безопасности обсудили на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.
Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал, что с 1 января 2024 года Мособлгаз приступает к выполнению работ по техническому обслуживанию газового оборудования и в частном секторе и в многоквартирных домах.
«С 1 января на территории Московской области появляется газовый участковый. Это сотрудник «Мособлгаза». Он узнаваем, у него соответствующая униформа. Он приходит четко по графику и не берет никаких денег с жителей. Имеет соответствующее удостоверение», — рассказал Баранов.
Он подчеркнул, что эти меры помогут полностью уйти от мошенников и максимально защитить жителей Подмосковья.
Ранее Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей Подмосковья