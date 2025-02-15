«Газпром» планирует распродать несколько офисных зданий и санаториев в Москве и Московской области

Компания «Газпром» анонсировала продажу некоторых принадлежащих ей объектов. Планируется продать здания и территории в Тверской и Московской областях, а также в самой Москве. Об этом сообщил ТАСС.

По имеющимся данным, «Газпром» продаст в Москве деловой центр общей площадью в более чем 90 тыс. кв. м. Также будет реализован имущественный комплекс учебно-производственного центра «Зименки», который тоже находится на территории российской столицы. В Московской области продадут санаторий «Приокские дали», а в Тверской — базу отдыха «Селигерские зори».

В мае и октябре холдинг уже заявлял о распродаже своей недвижимости. Это происходило из-за переезда группы компаний в Санкт-Петербург, а также по ряду других причин.

Ранее сообщалось о кадровых перестановках в руководстве «Газпрома». В компании поменялся глава управления персоналом (департамент 715). Также был сменен замруководителя аппарата управления. Оба назначения произошли из-за того, что люди с этих должностей отправились на пенсию.