В руководстве «Газпрома» произошли кадровые перестановки

«Газпром» 10 февраля опубликовал информацию о кадровых перестановках, случившихся в руководстве целого ряда департаментов и управлений холдинга. Об этом сообщил ТАСС.

В частности, главой департамента 715 (отвечает за управление персоналом) вместо Елены Касьян, ушедшей на пенсию, назначили Александра Шагова. Новый руководитель трудится в структуре «Газпрома» с 2010 года. До нового назначения он являлся замначальника департамента 715 — начальником управления.

Также стало известно, что замруководителя аппарата правления — начальником управления 127 был назначен Антон Мухин. В структуре компании он работает с 2002 года. До этого был первым замначальника управления 127. Мухин сменил на посту Галину Тарасову, которая также была освобождена с занимаемой должности по причине выхода на пенсию.

Ранее сообщалось о том, что австрийская OMV сумела выиграть суд против «Газпром экспорта» и зачла €48 млн компенсации в счет своих обязанностей по договору, который ранее был заключен с российской энергетической компанией.