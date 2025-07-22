Где нельзя собирать грибы: эксперт назвала смертельно опасные места

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала о главных угрозах при сборе и употреблении грибов. По ее словам, ежегодно фиксируется множество случаев отравления, причем не только ядовитыми, но и условно-съедобными грибами, пишет « Газета.ru ».

Основная опасность заключается не столько в самих грибах, сколько в местах их произрастания. Грибы обладают уникальной способностью накапливать тяжелые металлы и токсины из окружающей среды. Особенно рискованно собирать грибы в следующих местах:

вблизи автомобильных трасс;

около промышленных зон;

в городской черте.

Эксперт подчеркнула, что даже благородные виды грибов, такие как белые грибы и подберёзовики, собранные в этих местах, могут содержать опасные концентрации тяжелых металлов, например свинца и кадмия. Их концентрация может превышать допустимые нормы в десятки раз.

Не менее важно правильно обрабатывать и хранить грибы. Многие грибники ошибочно полагают, что достаточно просто очистить и сварить грибы. Например, грузди требуют специальной обработки — их необходимо вымачивать не менее 48 часов с регулярной сменой воды для удаления горького млечного сока.

При неправильной сушке и хранении в грибах может появиться плесень, производящая опасные микотоксины. Эти вещества не разрушаются при термической обработке и могут вызвать серьёзные поражения печени и желудочно-кишечного тракта.

Эксперт рекомендует приобретать сушеные грибы только в проверенных магазинах, где имеются документы, подтверждающие безопасность продукции.

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