«Где тонко, там и рвется»: стало известно, на кого особенно повлияет парад планет

«Это эскалация конфликтов, ухудшение здоровья, усиление сейсмической активности, а также усиливается вероятность засух, наводнений и техногенных аварий. Но, следует отметить, что все эти вещи происходят у тех людей и в тех местах, где и так неблагополучно. Где тонко, там и рвется», – добавила ясновидящая.