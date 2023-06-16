«Где тонко, там и рвется»: стало известно, на кого особенно повлияет парад планет
Ясновидящая Проскурякова рассказала, каких неприятных сюрпризов ждать от парада планет
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Сегодня ночью жители разных стран Земли смогут увидеть в небе парад планет. В одну линюю встанут Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала, как парад планет повлияет на жизнь людей. По словам ясновидящей, это явление имеет большое значение.
«В данном случае сразу несколько планет оказываются близко друг к другу. С точки зрения астрологии, каждая планета – это определенный вид энергии. Следовательно, скопление нескольких планет – это огромный сгусток разнородной энергии, меняющий жизнь на Земле», – пояснила Проскурякова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседница отметила, что перемены могут быть в большей степени негативными.
«Это эскалация конфликтов, ухудшение здоровья, усиление сейсмической активности, а также усиливается вероятность засух, наводнений и техногенных аварий. Но, следует отметить, что все эти вещи происходят у тех людей и в тех местах, где и так неблагополучно. Где тонко, там и рвется», – добавила ясновидящая.
Ранее бывшая участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу.