Где земля встречается с небом: уникальный подземный монастырь под Белгородом открывает тайны

В Белгородской области, вдали от границы, есть удивительное место — Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь. Его главная особенность — подземные пещеры, вырубленные в меловой горе на берегу реки Оскол. Это, пожалуй, самое древнее святое место на белгородской земле, и сегодня оно вновь доступно для паломников.

Монастырь входит в «Золотое кольцо Святого Белогорья» — туристический маршрут, объединяющий исторические и духовные достопримечательности региона. Из-за оперативной обстановки сейчас безопасно посещать только несколько мест, и Холки — в их числе.

История, уходящая вглубь веков

Точное время основания обители неизвестно. По преданию, первые кельи здесь вырыли монахи Киево-Печерской лавры, возможно, еще в домонгольский период. Первое летописное упоминание о монастыре относится к 1620 году — тогда здесь жил старец Геласий с братией.

В 1764 году указом Екатерины II монастырь упразднили, вход в пещеры завалили, и о подземной обители забыли на два столетия. Лишь в 1970-х годах краеведы вновь заинтересовались этим местом, а в 1990-х начались раскопки.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн вспоминал, что возрождение обители началось после празднования 1000-летия Крещения Руси. Тогда стали расчищать пещеры, проводить первые богослужения. С 1995 года, после образования Белгородско-Старооскольской епархии, сюда регулярно приезжали священники с паствой, молились о восстановлении. Постепенно наладилась монашеская жизнь, в которой активно участвовали православные студенческие отряды. Многие из тех молодых людей впоследствии связали свою жизнь с Церковью.

Жизнь под землей и наверху

Сегодня паломники могут спуститься в пещеры на глубину около десяти метров. Здесь сохранились аскетичные кельи с вырубленными из мела кроватями и столами. Монахи поясняют: меловая порода снаружи крепка, но в глубине становится мягкой, как пластилин, что позволяло древним насельникам придавать ей любую форму.

Главная святыня — подземный храм во имя Пресвятой Троицы. В нем установлен уникальный керамический иконостас — только керамика способна выдержать влажный воздух пещер, насыщенный йодистыми соединениями. На стенах храма белгородские мастера вырезали из мела удивительной красоты иконы.

Температура в пещерах круглый год держится на уровне +8 градусов. В древности монахи жили здесь при лампадах и свечах, совершая крестный ход по круговым туннелям — символу вечности. Сейчас братия под землей не живет, только молится. Службы проходят каждую субботу.

Для жительства построен наземный братский корпус. На территории действуют три надземных храма: самый большой — в честь Донской иконы Божией Матери, надвратный — во имя Антония и Феодосия Печерских, и храм на вершине горы — святого равноапостольного князя Владимира. Все они возведены в конце 1990-х годов.

Что ждет паломников

В прошлом году началось строительство паломнического центра. Наместник монастыря игумен Никодим рассказал, что здесь появятся гостиница, трапезная и часовня. Сроки завершения работ зависят от сложности, но центр необходим, чтобы люди семьями могли приезжать, молиться и оставаться с ночевкой.

У реки Оскол уже построены новые гостевые домики для туристов. С наступлением тепла здесь начнется туристический сезон. Это место должно стать ядром нового культурно-туристического кластера.

Зачем едут в монастырь

Монахи объясняют: каждый человек — живая икона Бога на земле, и монастырь помогает это осознать. Один из насельников поделился мыслью: главная экскурсия, которую ежедневно совершает монах, — это путешествие в собственную душу. Потому что настанет время, когда душа предстанет перед Богом, и тогда откроются все ее пещеры. Монастырь дает возможность еще при жизни заглянуть в себя, отбросить суету и понять, что человек — прежде всего бессмертная душа.

Здесь можно причаститься, соединиться с Богом, почувствовать, что все житейские заботы уходят. И постепенно приходит понимание: настоящая жизнь — это не только семья, дом и работа, но и вечность, к которой каждый призван.

