Геи в городе: в Харькове проходит военный парад ЛГБТ*

Военнослужащие Вооруженных сил Украины проехали в воскресенье, 15 сентября, автоколонной по Харькову на автомобилях. В сети выложены фото очередного ЛГБТ-шабаша, как уже окрестили произошедшее пользователи украинского сегмента интернета произошедшее.

Среди флагов на марше присутствовали, помимо, разумеется, украинских государственных полотнищ, флаг ЛГБТ* и флаг ЛГБТ-военнослужащих Украины (оказывается, есть и такой).

Организаторы уже отчитались в сети по акции. С их слов, цель марша — напомнить украинскому обществу, что в ВСУ воюют не только натуралы, но и геи.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» был оштрафован Таганским судом Москвы на 3 млн руб. за продвижение ЛГБТ.

*ЛГБТ — признаны экстремистами на территории РФ