Гендиректор КСПЗ Кушниров частично признал свою вину в аварии в котельной Подольска

Генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников во время общения со следователями заявил, что частично согласен, он виноват в инциденте на котельной в Подольске в начале нынешнего года. Это следует из судебных документов, которые цитирует РИА Новости.

Как отмечается в представленных материалах, в ходе расследования Кушниров согласился сотрудничать со следствием.

«[Кушников] скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен. Частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием», — отмечается в документах.

Напомним, в январе 2024 года в подмосковном Подольске из-за аварии в обеспечивавшей теплоснабжением жилые дома котельной КСПЗ более 20 тысяч человек сидели на холоде в 20-градусный мороз. К 15 января коммунальщикам удалось устранить аварию и дать тепло в дома. По факту произошедшего следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Также было объявлено о планах национализации КСПЗ.

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