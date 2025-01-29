Гендиректор «Рувики» рассказал о планах по развитию проекта

В 2025 году российская интернет-энциклопедия «Рувики» планирует представить серию технологических обновлений, проект будет постоянно совершенствоваться. Об этом генеральный директор площадки Владимир Медейко рассказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, специалисты доработают интерфейс, обновят главную страницу, сделают новый внешний вид статей, а также интерактивные карточки статей на главной странице в мобильной версии.

«Добавим удерживающие механики — квизы. Пользователь сможет проверять свои знания после прочтения статьи. Будем совершенствовать навигацию и вводить удобный рубрикатор. Перейдем на другой уровень персонификации: можно будет более точно настраивать свою ленту и интересы, получать качественные подборки статей», — сказал Медейко.

Он добавил, что начале этого года «Рувики» можно будет попросить пересказать текст «проще, короче или академичнее». Гендиректор площадки отметил, что каждый месяц ей пользуются около 6 млн человек, и показатель постоянно растет. Платформа считается рекомендованной и безопасной в Рунете.

На портале представлен весь объем русскоязычных материалов Wikipedia, текущий объем статей превышает отметку в 2 млн. В рамках проекта уже представили генеративный ответ на базе нейросети Яндекс GPT, аудиоформат с возможностью суммаризации статей, геймификацию для авторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.