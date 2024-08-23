Гендиректор «Тюменской строительной компании» Родин разбился в ДТП
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Генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин попал в смертельное ДТП, сообщило РИА Новости.
Союз строителей Тюменской области сообщил, что Родин попал в ДТП и погиб.
Строитель и общественный деятель попал в автомобильную аварию и скончался от полученных травм на 74-м году жизни.
Прощание с деятелем и бизнесменом пройдет 23 августа.
Ранее сообщалось, что полицейский притворился убийцей, чтобы задержать жительницу Белгорода.