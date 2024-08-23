Гендиректор «Тюменской строительной компании» Родин разбился в ДТП

Союз строителей Тюменской области сообщил, что Родин попал в ДТП и погиб.

Строитель и общественный деятель попал в автомобильную аварию и скончался от полученных травм на 74-м году жизни.

Прощание с деятелем и бизнесменом пройдет 23 августа.

Ранее сообщалось, что полицейский притворился убийцей, чтобы задержать жительницу Белгорода.