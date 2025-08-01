Гендиректор забыл про зарплаты и подставился под уголовное дело

В Новом Уренгое (ЯНАО) директор не платил зарплату сотруднику, а вскоре оказался фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», ссылаясь на правоохранителей.

СК по ЯНАО возбудил уголовное дело в отношении генерального директора местной коммерческой организации. Установили, что работник предприятия более двух месяцев не получал положенных выплат. Сумма задолженности превысила 100 тысяч рублей.

Сейчас следователи тщательно изучают обстоятельства произошедшего, параллельно принимая меры для скорейшего погашения долга перед пострадавшим сотрудником.

Дело возбуждено по статье 145.1 Уголовного кодекса РФ (Невыплата заработной платы). Максимальная санкция статьи предполагает крупный штраф, либо лишение свободы на срок до трех лет. Все будет зависеть от степени тяжести вины и последствий преступления.

Ранее сообщалось, что чиновница на протяжении 10 лет получала зарплату за невыполненную работу.