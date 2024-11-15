Гендиректора Фонда капремонта Подмосковья обвиняют в получении крупных взяток

Генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова обвиняют в получении крупных взяток. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, Николов и его подельники получали взятки от посредников и руководителей компаний, занимавшихся ремонтом многоквартирных домов в Подмосковье. Сначала Николов проходил по уголовному делу в качестве свидетеля. Он признался, что не собирался скрываться от полиции.

По решению Тверского суда Москвы Валерия Николова отправили в СИЗО. Там он будет находиться до 12 января.

Адвокаты экс-главы ФКР Подмосковья попросили суд избрать для подзащитного в качестве меры пресечения домашний арест под залог 20 млн руб.

Они сообщили, что подсудимый страдает хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. Также юристы сослались на положительные характеристики подзащитного — медаль и две благодарности президента РФ.

Ранее сообщалось о том, что топ-менеджера «Ростелекома» обвиняют в хищении 180 млн руб.