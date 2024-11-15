Топ-менеджера «Ростелекома» обвиняют в хищении 180 млн руб.

Директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица обвиняют в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, они похитили денежные средства, которые должны были пойти на закупку лицензионного программного обеспечения. Общая сумма ущерба, по предварительной информации, составила 180 млн рублей.

На основании решения Басманного суда подозреваемых пометили в СИЗО.

Там они будут находиться до 12 января 2025 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Представители пресс-службы ПАО «Ростелеком» заявили РИА Новости, что им известно об аресте Шадрина.Они также отметили, что сотрудничают со следствием.

Ранее сообщалось о том, что суд наложил арест на имущество обвиняемых в хищении недвижимости Минобороны.