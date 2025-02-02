Генерал МВД Горовой насчитал 670 тыс нелегальных мигрантов в России

В России, по словам первого заместителя министра внутренних дел, генерал-полковника полиции Александра Горового, насчитывается примерно 670 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом он сообщил в беседе с радио «Комсомольская правда».

Заместитель руководителя ведомства подчеркнул, что большинство нелегальных мигрантов — это женщины и дети.

«На территории России проживает около 670 000 нелегальных мигрантов», — сказал Горовой.

Тем не менее, Горовой акцентировал внимание на том, что в период с 30 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года нелегальные мигранты имеют возможность обратиться в соответствующие органы для урегулирования своего статуса.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал об изменениях в законодательстве в миграционной политике. С 1 февраля в России в силу вступил закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Он подчеркнул, что иностранные жители не имеют право нарушать закон РФ и пребывать на территории страны более разрешенного периода.