Генерал Липовой предположил, что Ил-76 потерпел крушение из-за дыры в топливопроводе

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. Герой России Сергей Липовой в беседе с URA.RU рассказал, что могло предшествовать катастрофе.

Модель самолета Ил-76 обычно способна безопасно приземлиться даже в случае возгорания обоих двигателей и перегорания тяг управления. Ситуация в Ивановской области, по мнению Липового, странная. Генерал посчитал, что трагедия случилась из-за нарушения герметичности топливопровода.

«Судя по всему, произошла нештатная ситуация, при которой противопожарная система этого двигателя не справилась. Площадь пожара начала увеличиваться. Скорее всего, произошло перегорание тяг управления самолетом. Он стал неуправляемый и рухнул. Экипаж не успел принять соответствующие меры, снизиться и провести благополучную посадку», — сказал Сергей Липовой.

По словам генерала, возгорание произошло именно из-за нарушения герметичности топливопровода.

Напомним, крушение Ил-76 произошло накануне в Ивановской области. Пилот с большим стажем отвел самолет от жилых домов. По предварительным данным, все на борту транспорта погибли.

Ранее сообщалось, что на борту Ил-76 были летчики из Оренбурга и Твери.