Так называемые «слепые пятна» в зоне СВО нужны для снижения атак противника. Об этом URA.RU рассказал генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Слепые зоны» на территории проведения спецоперации создают ВС России. Это позволяет снизить эффективность атак противника на 25%, если он совершает обстрел снарядами. Полностью ослепить украинские подразделения нельзя. Однако снижение видимости позволяет российским военным совершать маневры и повышать свою точность атак.

«Мы используем некоторые средства радиоэлектронного противодействия и борьбы с работоспособностью тех или иных систем, не только Starlink, но и, например, GPS. Следовательно, корректность работы ракет ВСУ, выпущенных из "Града", управляемых снарядов, авиационных систем сброса ракет "воздух — поверхность" будет недостаточной для выполнения поставленных задач», — сказал Владимир Попов.

При этом средств РЭБ работают эпизодически, а не постоянно.

Напомним, что недавно украински командир признался The Washington Post, что наступление ВС РФ в Харьковской области застало украинских бойцов врасплох. Это происходит из-за того, что украинская армия терпит поражение в радиоэлектронном противоборстве. Российская армия стала успешно обходить Starlink.

Ранее сообщалось, что в Европе нашли сильного союзника России.