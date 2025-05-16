Названа возможная причина отставки главкома Сухопутными войсками

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового главнокомандующего Сухопутными войсками. Полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Инфо24 рассказал , в чем может причина перестановок.

Генерала армии Олега Салюкова, занимавшего этот пост с 2014 года, сменил генерал-полковник Андрей Мордвичев, ранее командовавший Центральным военным округом и группировкой «Центр» в зоне СВО.

По мнению Виктора Баранеца, кадровая ротация связана с недовольством верховного главнокомандующего темпами наступления на отдельных участках фронта. Мордвичев, под чьим руководством были освобождены Мариуполь, Авдеевка и другие ключевые населенные пункты Донбасса, получил назначение как командир с подтвержденной боевой эффективностью.

Эксперт отмечает, что 70-летний Салюков переведен на должность заместителя секретаря Совбеза, что свидетельствует о сохранении его опыта в системе военного управления. Новый главком, известный в войсках как «генерал-шторм», зарекомендовал себя мастером тщательно подготовленных наступательных операций.

Ранее сообщалось, что Путин снял с поста главкома Сухопутными войсками и отправил его работать в Совбез.