Генерал Попов назвал удары РФ по Киеву шагом «на два года вперед»

Когда российская армия нанесла массированные удары по военной промышленности в Киеве, то это был шаг «на два года вперед». Такое заявление сделал генерал-майор Попов, его точку зрения привела газета «Московский комсомолец».

Военный напомнил, что атаки ВС РФ были проведены по заводу «Антонов» и политехническому институту имени Сикорского. Все они, по его словам, имеют стратегическое значение. После ударов исследовательские лаборатории будут переводить на новые места, что сильно затормозит разработки Украины.

«Ясно, что прямо завтра мы результата не увидим. Но задержка скажется очень серьезно в перспективе», — указал генерал.

По утверждению Попова, все украинские работы по созданию новых самолетов, вертолетов и беспилотников будут задержаны не менее чем на два года.

Ранее сообщалось, что военблогер Алехин призвал жителей Киева покидать город либо требовать от властей перестать использовать гражданские объекты для размещения в них военной техники. Он отметил, что все удары российская армия наносила не в хаотичном порядке, а строго по военной инфраструктуре.