Известный генерал ВСУ попал в скандал из-за незаконной переписи квартир на семью

Начальник Национальной академии сухопутных войск Украины Павел Ткачук, по информации украинского издания «Страна», бесплатно оформил на себя и родственников недвижимость. Речь может идти о нескольких государственных квартирах, которые достались семье безвозмездно.

По предварительным сведениям, Ткачук получил от государства несколько квартир в пользование, но он формил их на родственников, которые все продали. В списке — квартира в Изяславе на четыре комнаты, коттедж в Тернополе и две жилплощади во Львове.

Перепись недвижимости осуществилась на супругу, сына Ткачука и его зятя. Не исключают, что в схеме замешана и его дочь. Известно, что она владеет домом недалеко от Львова, но сама с мужем живет в элитной новостройке в городе.

Генерал Ткачук также проживает в роскошном районе пригорода Львова. Однако фактически, или только по документам, неизвестно. В Национальной академии сухопутных войск сослались на конфиденциальность и не стали комментировать информацию из СМИ.

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