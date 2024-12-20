Генерала-лейтенанта Кириллова посмертно наградили званием Героя России

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, глава войск РХБЗ ВС РФ, был посмертно награжден званием Героя России. Его вдове звезду Героя вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов, как сообщил телеканал «Звезда» в своем телеграм-канале.

Указом президента Владимира Путина генерал получил высшую государственную награду за проявленный героизм, храбрость и самопожертвование во время выполнения воинского долга. Также министр вручил орден Мужества вдове подполковника Ильи Поликарпова, который пал вместе с командиром.

Министр отметил, что Кириллов был выдающимся ученым, который занимался разработкой вакцины против коронавируса.

Прощание с Кирилловым состоялось в пятницу, 20 декабря, на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Российской Федерации. Владимир Путин направил венок на прощальную церемонию в честь Игоря Кириллова.

Венки также прислали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, помощник президента Алексей Дюмин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и депутаты Госдумы, а также сотрудники министерств и ведомств.

Ранее сообщалось, что Шойгу и Белоусов приняли участие в похоронах генерала Кириллова в Москве.