Шойгу и Белоусов приняли участие в похоронах генерала Кириллова в Москве

В пятницу, 20 декабря, прошли похороны генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который командовал в российской армии войсками радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщило РИА Новости.

Похороны Кириллова прошли на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества», который принадлежит российскому Министерству обороны. В церемонии приняли участие Андрей Белоусов и Сергей Шойгу, нынешний и предыдущий главы данного ведомства. Шойгу теперь занимает пост секретаря Совета Безопасности РФ. Дань погибшему отдали Владимир Путин и Дмитрий Медведев, они прислали на церемонию свои венки.

Ранее сообщалось, что причастность к теракту, во время которого погиб генерал Кириллов, гражданина Узбекистана Курбонова, была подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей. Мигрант заминировал самокат, после чего вел съемку и трансляцию самого момента, когда происходило преступление. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.