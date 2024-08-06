Губернатор Севастополя уволил своего и.о. замглавы
Исполняющий обязанности замглавы Севастополя уволен за коррупцию
Фото: [официальный Telegram-канал Михаила Развожаева]
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности замглавы региона Евгения Горлова, сообщает ТАСС.
Глава Севастополя сообщил об увольнении Горлова и посетовал, что до сих пор остаются те, кто надеется, что коррупция на любом уровне сойдет им с рук.
Горлов курировал ЖКХ и природопользование.
Ранее сообщалось, что глава МЧС Крыма уволил своего помощника за езду без прав. Накануне его задержали в Симферополе.