Губернатор Севастополя уволил своего и.о. замглавы

Глава Севастополя сообщил об увольнении Горлова и посетовал, что до сих пор остаются те, кто надеется, что коррупция на любом уровне сойдет им с рук.

Горлов курировал ЖКХ и природопользование.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Крыма уволил своего помощника за езду без прав. Накануне его задержали в Симферополе.