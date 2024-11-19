Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

Ожидается, что документ установит более тесные связи между двумя международными структурами.

В понедельник, 18 ноября, на 79-й сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла важную резолюцию, направленную на укрепление сотрудничества с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Представители Генеральной Ассамблеи выступили с предложением о регулярных консультациях между ООН и ОДКБ, что позволит обеим организациям более эффективно решать насущные вопросы безопасности и поддержания мира. Об этом говорится на сайте ОДКБ.

ОДКБ вносит значительный клад в развитие миротворческих усилий и обеспечение безопасности. Организация активно занимается противодействием терроризму, транснациональной преступности, а также незаконному обороту наркотиков и оружия, что подчеркивает ее важность в борьбе с глобальными угрозами.

Также планируется, что в дальнейшем ОДКБ и ООН будут исследовать новые возможности для расширения своего взаимодействия в сфере миротворчества.

Ранее в ООН призвали обеспечить защиту мирного населения после решения Байдена об ударах вглубь России.