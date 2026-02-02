Генетика по полису: Мурашко рассказал о новых бесплатных тестах по ОМС с 2026 года

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России готовится к значительному расширению. С 2026 года в перечень бесплатных услуг по полису войдут высокотехнологичные генетические исследования, направленные на профилактику наследственных заболеваний у детей. Об этом в своей авторской статье для KP.RU сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Одним из ключевых нововведений станет включение предимплантационного генетического тестирования (ПГТ) эмбрионов.

«Это актуально для родителей детей, у которых выявлены генетические или хромосомные заболевания, в том числе в ходе расширенного неонатального скрининга», — отметил Мурашко в статье для KP.RU.

Этот метод позволяет выявлять хромосомные аномалии у эмбриона еще до его переноса в полость матки в рамках процедуры ЭКО, что значительно повышает шансы на рождение здорового ребенка.

Параллельно в систему ОМС будет интегрирован неинвазивный пренатальный скрининг (НИПС).

«Это высокоточный метод оценки здоровья будущего ребенка по венозной крови матери без инвазивных процедур, что исключает риски для плода», — пояснил глава министерства.

Технология основана на анализе фрагментов ДНК эмбриона, циркулирующих в крови беременной женщины уже в первом триместре. Такой скрининг планируется рекомендовать пациенткам, у которых стандартное обследование выявило повышенный риск генетических патологий.

Эти шаги свидетельствуют о курсе на персонализацию и раннюю профилактику в отечественном здравоохранении, делая передовые диагностические инструменты доступными для широкого круга граждан в рамках базовой страховки.

