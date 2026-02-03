Гениальная самоделка шоферов: как легендарные «очки» Икаруса оказались вынужденной мерой

Советские водители и механики нашли оригинальный способ защитить дорогостоящую оптику венгерских автобусов Ikarus, которые массово использовались в СССР. Главной уязвимостью были четыре фары, особенно дальнего света, часто бившиеся от летящих с дороги камней, сообщил портал NaAvtotrasse.ru .

Проблема усугублялась сложностью и дороговизной замены. Оригинальные запчасти приходилось ждать из Венгрии, а отечественные аналоги не всегда подходили. Это заставляло искать нестандартные решения для сохранения дефицитных и ценных компонентов.

Практичным выходом стала установка защитных щитков, которые в народе прозвали «очками». Первоначально в ход пошли готовые солнцезащитные козырьки от советских автобусов ЛиАЗ-677, которые подходили по размеру. Позже водители самостоятельно вырезали более прочные накладки из оргстекла.

Эти самодельные конструкции надежно прикрывали стекла фар, принимая на себя удары камней и грязи. Таким образом, «очки» стали не элементом дизайна, а сугубо утилитарным, кустарным изобретением. Оно позволяло экономить средства автопредприятий, избегать простоев в ожидании запчастей и продлевать жизнь импортному оборудованию, став узнаваемой чертой многих Икарусов на дорогах страны.

