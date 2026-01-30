Гении Балашихи решили проблему: как пластиковый трап решил проблему уборки крыш

В Балашихе применен нестандартный и эффективный метод уборки снега с кровли крупного строительного магазина. Рабочие соорудили специальный эластичный трап, по которому снежные массы безопасно эвакуируются на землю, минуя козырек здания, сообщает REGIONS .

Идея, как рассказал представитель гипермаркета, была подсмотрена в социальных сетях, но для ее реализации потребовались профессиональные промышленные альпинисты. Главной задачей стал поиск подходящего материала для самого трапа. Обычная ткань не подошла из-за быстрого промокания и потери упругости. Решением стал пустой рекламный баннер из пластика, который идеально подошел по размеру и обеспечил отличное скольжение снега.

Технология привлекла внимание прохожих и владельцев частных домов, столкнувшихся с аналогичной проблемой очистки крыш от метровых сугробов. Многие выразили желание повторить этот опыт на своих постройках.

