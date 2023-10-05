«Гении есть»: выяснилось, когда в России появится свой Илон Маск

Гениальный бизнесмен Илон Маск по праву считается гордостью Америки. Эксперты в науке, бизнесе, эзотерике считают, что он намного опережает будущее. В разные времена наша планета рождала гениев, и сейчас особенно остро в появлении сверхчеловека нуждается Россия.

Известная эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», когда в нашей стране появится собственный Илон Маск. Она уверена, что гении в России уже есть.

«Планета Земля периодически рождает гениев, и я считаю, что они постоянно живут на нашей планете в разных странах, в том числе и в нашей и даже сейчас. То, что мы не знаем их имен, совершенно не означает, что их нет», — заявила Абравитова.

По ее мнению, очень многие одаренные люди являются «вещью в себе».

«Он сидит в своем кабинете, занимается своим делом, которое ему интересно, и может совершенно это не выплескивать в социум. А когда-то это вскрывается, иногда даже после смерти исследователи находят какие-то записи гениальные», —пояснила эзотерик.

Феномен Илона Маска именно в том, что, будучи гением, он еще является очень социально активным человеком, продолжила собеседница издания.

«То есть в одной точке сошлось очень много гениальных течений. Второго такого человека сейчас, пожалуй, нет нигде. Он такой единственный. А если подумать: интеллектом всегда славилась российская земля, и мы всегда были богаты мозгами», — заявила Абравитова.

В скором времени можно ожидать появления такого сверхчеловека в РФ, убеждена эзотерик.

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