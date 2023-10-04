«Надо проверять»: медиум рассказала, как вместо духа Пушкина не вызвать злобную сущность

Заглянуть в будущее мечтают многие люди. Но кто точно знает все ответы? Это, конечно, российский классик Александр Пушкин и другие известные личности, с которыми общаются медиумы.

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, почему просить совета у знаменитых предков — довольно точный способ предугадать будущее, и какие опасности могут подстерегать на спиритических сеансах.

«Спиритические сеансы были очень модными в начале 20 века. Люди этим увлекались и вызывали разных великих личностей, чтобы поговорить с ними о своем будущем или о будущем страны и мира. Это существует по сей день», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но далеко не каждому под силу вызвать духа. Иногда одного человека для сеанса недостаточно.

«Недаром люди объединялись в группы для того, чтобы вызывать энергию другого человека, энергетическую матрицу, личность. И обычно в таких группах присутствовал медиум, тот человек, который является проводником, приемником энергии», — добавила эзотерик.

Однако вместо духа Пушкина можно ненароком вызвать далеко не дружелюбную сущность из другого мира, предостерегла медиум.

Но обезопаситься можно: следует задавать духу вопросы, ответы на которые может знать только вызываемая личность, посоветовала собеседница издания. Не стоит и переживать за дух Пушкина, которого вызывают чаще других.

«Если Пушкина вызывают сразу во многих местах, не нужно думать, что он носится, бегает и общается со всеми. Существует такое понятие, как квантовая физика, когда одна и та же частица может находиться сразу во многих частях во многих территориально разбросанных местах», — заключила собеседница издания.

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