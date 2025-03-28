Генконсул РФ отметил помощь египетских медиков пострадавшим в Хургаде россиянам

По словам Виктора Воропаева, генерального консула РФ в Хургаде, египетские медики оказали всестороннюю поддержку российским гражданам, получившим травмы в результате инцидента с батискафом у берегов Хургады, передает РИА Новости.

Генконсул подчеркнул, что главные врачи двух медицинских учреждений Хургады, а именно Egyptian Hospital и Royal Hospital, лично взяли на себя ответственность за предоставление всего спектра необходимой медицинской помощи пострадавшим россиянам.

Воропаев также отметил, что в четверг, 27 марта, лично посетил граждан России, находящихся на лечении в больницах Хургады. Он добавил, что представители генерального консульства находятся в тесном контакте с семьями пострадавших и оказывают им всевозможное содействие.

Напомним, что в четверг прогулочный батискаф, перевозивший 45 российских туристов, потерпел крушение недалеко от побережья Хургады. Значительная часть пассажиров была спасена. Позже стало известно, что у россиян, пострадавших при ЧП в Хургаде, ушибы и дыхательная недостаточность.