Появились данные о травмах пострадавших при крушении батискафа в Хургаде россиян

Стали известны данные о травмах россиян, которые пострадали в египетской Хургаде при крушении батискафа. Подробности вечером четверга приводит РИА Новости.

По данным издания, пострадавшие получили ушибы, травмы конечностей и головы, диагностирована у них и дыхательная недостаточность. Об этом заявил источник агентства в управлении скорой помощи.

Также уточняется, что есть пациенты и без видимых повреждений. Всего в больницы Хургады поступил 21 пострадавший, из них 14 — русских, трое египтян и трое граждан Индии. Личность еще одного человека не установлена.

Ранее стало известно, что врач из Татарстана Кристина Валиуллина смогла выжить после инцидента с батискафом в Хургаде.