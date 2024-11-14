Генконсульство призвало россиян не везти «детям-сиротам» нашумевший шоколад из Дубая

Генеральное консульство России в Объединенных Арабских Эмиратах призвало российских граждан не ввозить дубайский шоколад через границу. Обращение опубликовала пресс-служба дипмиссии.

В аэропортах ОАЭ россияне часто сталкиваются с просьбами передать шоколад детям-сиротам, однако внутри коробок может оказаться что угодно, кроме сладкого десерта.

По информации консульства, существует риск, что вместо настоящего шоколада, который состоит из теста катаифи с хрустящей начинкой, могут оказаться предметы, не подходящие для транспортировки.

Дубайский шоколад обрел популярность летом 2024 года благодаря положительным отзывам блогеров и знаменитостей в соцсетях. Средняя цена плитки шоколада в Москве составляет около 2,2 тыс. руб.

Ранее жительницу Омской области, отравившую 22 несовершеннолетних, приговорили к полугоду тюрьмы.