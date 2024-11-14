Жительницу Омской области, отравившую 22 ребенка, приговорили лишь к полугоду тюрьмы

Виновную в отравлении 22 детей повара одной из гостиниц Омской области суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе судебного следствия было установлено, что 64-летняя жительница Омской области продолжала трудиться на кухне поваром в гостинице, являлась при этом носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотипа». В это самое время летом прошлого года в отеле остановились приехавшие в Омск из соседней Кемеровской области несовершеннолетние участники соревнований по пляжному гандболу.

«В период с 23 по 24 июня 2023 г. после употребления приготовленной обвиняемой пищи произошло заболевание 22 несовершеннолетних, у некоторых из них установлен легкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в суде обвиняемая полностью признала свою вину, что было учтено судом.

«Она была признана виновной по статьям „нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей“.Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы», -уточнили в пресс-службе.

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