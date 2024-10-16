В Анталье арестовали российскую туристку, бросившую младенца в туалете для инвалидов

Турецкие правоохранители арестовали 28-летнюю россиянку, бросившую своего новорожденного ребенка в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, сообщил SHOT.

Накануне уборщица обнаружила в унитазе окровавленного младенца. Об этом она сообщила службе безопасности воздушной гавани. Сотрудники быстро отследили посетителей туалета и выяснили, что две женщины, вышедшие из помещения, пытались покинуть Турцию на авиарейсе. Вылет был запланирован в Москву.

Турецкая полиция задержала женщин. Как позже выяснилось, они являются гражданками РФ. Матерью брошенного ребенка оказалась Екатерина Бурнаскина. На суде она рассказала, что не знала о своей беременности.

Зачем россиянка таким жестоким способом обошлась с младенцем, не уточняется. Екатерина и ее мать на данный момент арестованы. Малыша экстренно доставили в местную больницу, где за его жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что кардиохирурги из Подмосковья спасли новорожденного с критическим пороком сердца.