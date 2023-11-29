Генконсульство РФ: убийство двух россиянок в Турции подтвердила местная полиция

Как рассказало диппредстваительство, после появления сообщений об убийстве двух женщин из России в городе Бодрум консульство вышло на связь с турецкой полицией и выяснило, что убитыми оказались женщина 1981 года рождения и ее дочь 2008 года рождения. На данный момент полиция подозревает в убийстве бывшего мужа женщины. По предварительным данным мужчина успел забрать младшего ребенка и уехать из страны.

Генконсульство будет работать совместно с полицией Турции и окажет любую помощь в расследовании уголовного дела.