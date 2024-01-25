Генконсульство РФ: задержанные участники «Би-2» в Таиланде не обращались за помощью

В генеральном консульстве России на Пхукете ответили RT на новости о задержании артистов из популярной рок-группы «Би-2».

По предварительной информации СМИ, в Патонге заперли в камеру семь человек, среди которых якобы находились участники «Би-2». Известно, что артисты выступали в Таиланде 22 и 24 января в разных городах. Сообщалось, что у российских исполнителей не было разрешения на работу. Вскоре состоится суд, где определят размер штрафа для звезд.

Как оказалось, что артисты из рок-группы не обращались за помощью в генконсульство России в Пхукете. Информации о задержании вообще не поступало консулам.

«И нам такая информация не поступала пока», — добавили в генконсульстве

Отметим, что Таиланд ужесточал требования по работе в стране. Согласно правилам, разрешение может быть выдано лишь на территории королевства, причем только при наличии не иммиграционной визы типа B (non-B). Документы должен подготовить работодатель, который уведомляет трудовой департамент.

Ранее сообщалось, что турагент назвала лучшее время для покупки билетов в Таиланд, ОАЭ, Египет и Турцию на лето.