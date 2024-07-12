Геннадий Онищенко поставил диагноз оскандалившемуся Джо Байдену

Академик РАН и экс-главный санврач Геннадий Онищенко в беседе с радио KP.RU высказался о возможном состоянии действующего президента США Джо Байдена. Он предположил, какие заболевания могут разрушить его дальнейшую политическую карьеру.

Сложно посчитать, сколько раз Байден оконфузился на публике. Речь не только про странные дебаты с Дональдом Трампом, но и сомнительное поведение американца в целом. Демократу дали шанс на исправление, но он его упустил, совершив очередные оплошности. 81-летний Байден спутал Путина и Зеленского, а затем вице-премьера Харрис и Трампа.

«Байден не может быть объективным к самому себе. У него сегодня большие проблемы — и Альцгеймер, и деменция. Есть нарушения, связанные с координацией. Классическим примером является его падение на трапе. Это как раз говорит о возрастных изменениях, когда человек уже плохо ориентируется в пространстве», — заявил Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда»

Кроме того, по словам академика, Байден часто пользуется шпаргалками, которые человеку со здоровой памятью обычно не нужны. Неочевидной причиной, почему демократ все еще пытается держаться и чего-то добиваться, это супруга Джилл. Она ему и жена, и нянька, и официальный представитель на предвыборных митингах.

Именно Джилл Байден — главный рычаг давления, под которым американский президент проявляет нездоровое упрямство. Вероятно, что он и сам знает о своих проблемах, но поддается влиянию супруги.

Вместе с этим упорство проявляют и сторонники Байдена, но это лишь может говорить о кризисе. Лишь недавно стало понятно, что Байдену отчаянно пытаются найти замену. В этом плане предпочтительнее победа республиканца Трампа. Хотя ему 78 лет, у него хотя бы отсутствуют когнитивные проблемы.

Ранее политолог Елисеева объяснила, почему тяжелобольного Байдена до сих пор не отстранили от власти.