Генпрокуратура ФРГ отказалась предоставить детали взрывов на «Северных потоках»
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По имеющимся данным, расследование продолжается уже около двух лет, но результаты работы следственных органов пока не обнародованы. Их следует дождаться, как заявила пресс-секретарь кабмина.
Генеральная прокуратура Германии отвечает за расследование диверсии, совершенной в отношении двух газопроводов: «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщило РИА Новости, цитируя слова официального представителя немецкого правительства.
Однако ведомство не предоставляет информацию о ходе следствия и не комментирует взаимодействие с Россией по данному вопросу.
Ранее в западных районах Германии произошел третий за неделю взрыв. Сдетонировало мелкое взрывное устройство. Оно не повредило здание и не причинило вреда жителям.