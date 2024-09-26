Генпрокуратура ФРГ отказалась предоставить детали взрывов на «Северных потоках»

По имеющимся данным, расследование продолжается уже около двух лет, но результаты работы следственных органов пока не обнародованы. Их следует дождаться, как заявила пресс-секретарь кабмина.

Генеральная прокуратура Германии отвечает за расследование диверсии, совершенной в отношении двух газопроводов: «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщило РИА Новости, цитируя слова официального представителя немецкого правительства.

Однако ведомство не предоставляет информацию о ходе следствия и не комментирует взаимодействие с Россией по данному вопросу.

Ранее в западных районах Германии произошел третий за неделю взрыв. Сдетонировало мелкое взрывное устройство. Оно не повредило здание и не причинило вреда жителям.