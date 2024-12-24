Генпрокуратура признала Help Heroes Of Ukraine, финансирующую ВСУ, нежелательной

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила иностранную неправительственную организацию Help Heroes Of Ukraine (США), которая поддерживает Вооруженные силы Украины, нежелательной на территории страны. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.

Согласно предоставленным данным, активисты организации занимаются сбором средств и предоставлением экипировки для подразделений ВСУ.

Они обеспечивают военнослужащих автомобилями со специальными характеристиками, дронами, средствами связи и средствами индивидуальной защиты.

Help Heroes Of Ukraine была создана в феврале 2022 года украинской диаспорой. Центральный офис, который координирует поступающую из США так называемую гуманитарную помощь, располагается во Львове.

Также существуют филиалы в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Организация финансируется за счет пожертвований, включая финансирование от членов Конгресса США и различных американских политических и религиозных организаций.

Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной организацию по кибербезопасности Recorded Future из США.