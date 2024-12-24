Генпрокуратура признала Help Heroes Of Ukraine, финансирующую ВСУ, нежелательной
В России объявили нежелательной организацию Help Heroes Of Ukraine
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Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила иностранную неправительственную организацию Help Heroes Of Ukraine (США), которая поддерживает Вооруженные силы Украины, нежелательной на территории страны. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.
Согласно предоставленным данным, активисты организации занимаются сбором средств и предоставлением экипировки для подразделений ВСУ.
Они обеспечивают военнослужащих автомобилями со специальными характеристиками, дронами, средствами связи и средствами индивидуальной защиты.
Help Heroes Of Ukraine была создана в феврале 2022 года украинской диаспорой. Центральный офис, который координирует поступающую из США так называемую гуманитарную помощь, располагается во Львове.
Также существуют филиалы в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Организация финансируется за счет пожертвований, включая финансирование от членов Конгресса США и различных американских политических и религиозных организаций.
Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной организацию по кибербезопасности Recorded Future из США.